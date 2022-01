Etats-Unis – Des adeptes de QAnon affirment que JFK s’est fait passer pour Trump

États-Unis : Des adeptes de QAnon affirment que JFK s’est fait passer pour Trump

Selon des sympathisants de la nébuleuse complotiste, John Fitzgerald Kennedy, décédé en 1963, a pris la place de l’ex-président lors du meeting organisé samedi dernier en Arizona.

On pensait que les adeptes de QAnon pouvaient difficilement aller plus loin dans leurs folles théories, et pourtant… En novembre dernier, des centaines de sympathisants de cette mouvance complotiste s’étaient réunis à Dallas (Texas), certains d’assister au grand retour de John F. Kennedy Junior. Le fils de JFK devait annoncer le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, affirmaient les conspirationnistes. Or, le fils de JKF est décédé dans un accident d’avion en 1999 et les participants au rassemblement sont rentrés bredouilles.