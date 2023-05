Genève: Des administrateurs provisoires nommés à Carouge et Onex

A la suite des élections au Conseil d’Etat de Carole-Anne Kast (PS) et de Anne Hiltpold (PLR), des places seront vacantes dès le 1er juin dans les exécutifs des communes où elles officiaient, c’est-à-dire Onex et Carouge. Par conséquent, le gouvernement cantonal y a nommé deux administrateurs pour les remplacer et expédier les affaires courantes, jusqu’à ce qu’une élection partielle soit organisée. Frédéric Renevey et Bertrand Reich ont été choisis pour assumer cette fonction. Le premier, enseignant et socialiste, a été conseiller administratif de Lancy de 2007 à 2020. Le second, avocat et PLR, a notamment siégé à l’exécutif d’Aire-la-Ville et préside, pour quelques temps encore, le Parti libéral-radical.