Genève

Des ados changés d’école comme des «pantins»

Des parents s’insurgent de voir leur fils déplacé dans un autre établissement. Le Département répond qu’il n’a pas le choix.

Le 17 juin, le ciel est tombé sur la tête de Ludo* et de ses parents. Par courriel, la famille apprend que l’adolescent, qui termine sa 9e année au cycle d’orientation du Vuillonnex, à Confignon (GE), poursuivra ses études dès la rentrée aux Grandes-Communes, à Lancy. Dans sa missive, le doyen indique aux parents avoir dû se résoudre à ce déplacement pour des questions organisationnelles. En 2020, il y aura trop d’élèves de 10e dans la section LC que suit Ludo. Se devant de respecter des maxima, à savoir 18 élèves par classe, quatre jeunes de deux classes doivent donc changer d’établissement. Le critère retenu est strictement géographique, indique la direction. Les ados déplacés sont ceux qui habitent le plus près de leur futur cycle. Paradoxalement, ce sont également ceux qui logent le plus proche de l’école actuelle.

Fils «totalement dévasté»

Dans le cas de Ludo, cette décision tombe d’autant plus mal, que les parents, divorcés, se sont entendus afin d’habiter sur la même commune afin d’éviter à leurs enfants des déplacements et permettre à Ludo de dîner tous les jours chez son grand-père. Le jeune, avait en effet très mal vécu le changement d’école survenu à la suite de la séparation de ses parents, comme ils l’ont écrit dans un courriel adressé à la direction du CO Vuillonnex. «Il a beaucoup souffert de ce changement et il lui a fallu un long temps d’adaptation.» Les parents indiquent que leur fils est «totalement dévasté» et se disent «inquiets vu sa fragilité».