Des ados mobilisés pour une piste cyclable vers leur école

1 / 3 Cinq élèves du Collège de Staël ont déposé ce lundi une pétition avec près de 3700 signatures auprès du Conseil d’État et du Grand Conseil pour réclamer une piste cyclable sur la route d’Annecy, qu’ils empruntent pour aller à leur collège. 20min/Léonard Boissonnas La route d’Annecy est trop étroite pour prendre le vélo sans risque, estiment les collégiens. 20min/Jérôme Faas Selon l’État, il ne serait pas possible d’aménager une piste cyclable sur la route de 7m de large environ sans emprise sur les terrains agricoles. 20min/Jérôme Faas

Ils se rendent au collège (ndlr: équivalent du gymnase) à vélo, mais doivent emprunter une route cantonale. «Au risque de notre vie», déplorent Miriam, Inès, Garance, Paola et Timeo. Ces cinq élèves du Collège de Staël âgés de 16 et 17 ans réclament la mise en place d’une piste cyclable sur la route d’Annecy, entre Carouge et La Croix-de-Rozon. Dans cette partie de la campagne genevoise, «le bus passe très rarement et beaucoup d’entre nous dépendent du vélo», explique Miriam.

Mais, font remarquer les collégiens, «il n’y a presque pas d’espace pour les vélos», alors que le trafic sur cette route reliant plusieurs communes du sud du canton est «très dense». De plus, la vitesse autorisée, jusqu’à 80 km/h selon le secteur, est «souvent dépassée». Deux jeunes cyclistes ont été accidentés, souligne le groupe d’élèves. Face à cette situation, ils ont décidé d’agir et de réclamer un aménagement sécurisé.

Arbres et terrains agricoles

Après un premier contact et, en février, une réponse négative de l’État, qui évoquait la présence d’arbres et de terrains agricoles, les ados ont misé cette fois sur une pétition, lancée en juin. Ils ont récolté environ 3700 signatures, écumant les marchés, les fêtes de promotion ou le bord du lac. Le texte adressé au Grand Conseil et au Conseil d’État, a été déposé ce lundi. Les pétitionnaires ont rappelé à cette occasion qu’une motion semblable, datant de 2004, avait été acceptée par le Parlement cantonal.