France : Cinq ados mis en examen pour violences sur des garçons de 12 ans

Cinq adolescents ont été mis en examen samedi à Créteil, au sud de Paris. Ils sont soupçonnés d’avoir tiré au Taser et au plomb sur des garçons de 12 ans.

Selon une source proche de l’enquête, les faits reprochés découlent d’une rivalité entre bandes de jeunes, dans cette ville située à 12 kilomètres au sud-est de Paris. Cas particulier: les violences reprochées ne se sont pas déroulées entre quartiers rivaux, mais entre mineurs d’un même quartier. «Au sein d’une même bande, les plus grands ont trouvé que les plus jeunes n’avaient pas été assez forts» face à un quartier rival, et ont «décidé d’endurcir les plus jeunes par la violence», a expliqué cette source.