Tessin

Des ados paient cher leur partie de basket

Six jeunes qui jouaient sur un terrain de sport ont écopé d’une amende de 100 francs chacun, samedi à Bellinzone. L’un d’eux dénonce un excès de zèle.

Six adolescents étaient en pleine partie de basketball, samedi près du gymnase de Bellinzone (TI), quand la police a débarqué. Résolues à ne pas baisser la garde sur l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, les forces de l’ordre ont sanctionné les jeunes joueurs: chacun s’est vu infliger une amende de 100 francs.

«J’ai respecté la quarantaine»

Le jeune affirme que les policiers leur ont expliqué que l’endroit était inaccessible. «En réalité, il l’était et ils l’ont fermé après coup. J’ai tout filmé avec mon smartphone», ajoute l’ado, qui s’attendait à plus de tolérance de la part des autorités. «Quand l’urgence était totale, j’ai respecté la quarantaine. Mais la police doit aussi comprendre que cela fait deux mois que nous sommes enfermés chez nous», estime-t-il.

Environ 8900 contrôles

La police tessinoise, elle, se défend d’avoir fait du zèle et rappelle que les rassemblements de plus de cinq personnes restent interdits. «Sur les quelque 8900 contrôles effectués par les polices cantonale et municipale, environ 350 amendes ont été infligées jusqu’à la fin avril à des personnes qui ne respectaient pas les directives fédérales et cantonales», ont indiqué des responsables de l'État major de conduite.