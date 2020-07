Genève

Des ados prennent à partie des rappeurs venus de Paris

La police a eu fort à faire dans la nuit de samedi à dimanche afin de contenir les ardeurs belliqueuses de jeunes gens.

«Pas de zones de non-droit»

Aucun des deux incidents n’a fait de blessé. Ils ont en revanche mobilisé plusieurs agents alors que cette même nuit, le nombre de réquisitions pour bruit s’est révélé conséquent. Les forces de l’ordre ont constaté plusieurs rassemblements dans les parcs, notamment sur la plaine de Plainpalais et à la Perle du Lac. «Nous assurons une présence visible et faisons beaucoup de prévention pour éviter les vols et les bagarres, plus fréquentes en fin de nuit à cause de l’alcool.»