Aéroports: bientôt la fin de la limite de 100 ml en cabine

À Helsinki, tout passager peut porter sur lui deux litres de liquides. Londres-City a aussi supprimé la limite de 100 ml et Londres-Heathrow, Madrid et Barcelone devraient suivre l’année prochaine, puis viendront d’autres en Allemagne. C’est permis par le progrès technologique, comme le relate le «Tages-Anzeiger» ce jeudi. Il s’agit des nouveaux scanners, ceux dont est déjà équipé l’aéroport de Genève et qui permettent de ne plus devoir sortir des affaires de son sac ni de séparer les liquides dans une pochette. On pose sa valise sur le tapis et la machine fait tout le reste.