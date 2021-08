Évitez un clash - Des affaires chez son ex? Un plan pour les récupérer sans se déplacer

Comment faire pour récupérer sa trousse de maquillage, ses vêtements ou son chargeur de téléphone oubliés dans l'appartement de son ex? Après une rupture, ne pas se revoir est un moyen d'éviter les disputes et les moments désagréables.

Pour la somme d’environ 30 francs, l'app PostDates s’en occupe après une rupture difficile. Elle a été lancée par deux jeunes Américaines, Ani Acopian et Suzy Shinn, au début de l’été. Il suffit de saisir une adresse, un nom et un numéro de téléphone ainsi que la liste des objets à récupérer. L'app contact l’ex et envoie un coursier pour récupérer les effets personnels.

L'une des cofondatrices explique que les générations Y et Z sont beaucoup plus réceptives que les précédentes à cette pratique parce qu’ils ont grandit avec Amazon et Uber. «Ça fonctionne comme une application de livraison de repas, mais adapté à une rupture», indique la vidéo de lancement. Pour l’instant, PostDates n’est disponible qu’à Los Angeles et à New York.