«LoL»: Des affiches de play-off plus explosives que jamais 

E-sport : Des affiches de play-off plus explosives que jamais

La saison régulière a livré son verdict en LEC, le championnat européen de «League of Legends», ouvrant la voie à une lutte pour le titre qui promet d’être impitoyable.

1 / 3 La star suédoise Rekkles et son équipe G2 devront prouver face aux tenants du titre des Mad Lions, le samedi 14 août, qu’ils sont toujours l’un des principaux prétendants au titre. Michal Konkol/Riot Games Parfois irrégulier, Carzzy devra être à son meilleur niveau pour aider ses Mad Lions face à l’armada de G2, au premier tour des play-off. Michal Konkol/Riot Games Le Français Hans Sama a grandement aidé les Rogue à terminer au 1er rang de la saison régulière. Il devra encore montrer tout son talent le vendred 13 août face aux Misfits, invités surprises dans l’Upper bracket. Michal Konkol/Riot Games

Pour la troisième saison consécutive, Rogue a affiché le plus de victoires en LEC, championnat européen de «League of Legends». Mais derrière cette apparente régularité se cache une lutte sans merci entre un nombre de plus en plus grand de prétendants au titre. Comme un symbole, l’équipe Vitality a ainsi battu Rogue samedi dans un match très serré, malgré la différence théorique de niveau entre les deux teams.

«Duel palpitant»

Derrière Rogue (13 victoires, 5 défaites), trois formations sont à égalité de points, à 12-6: G2, Mad Lions et la surprise Misfits. Le premier round des play-off opposera Rogue à Misfits alors que les champions en titre des Mad Lions seront opposés à la redoutable team G2 et ses huit titres du LEC. «Les deux équipes sont en confiance avant cette série, ce sera palpitant! Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de rebondissements, car c’est toujours plus difficile de conclure une partie contre G2 que contre n’importe qui d’autre», a réagi Mac, le coach des Mad Lions.

Fnatic face au piège Vitality

De son côté, Fnatic a perdu quatre de ses cinq derniers matchs pour terminer au 5e rang (11-7), synonyme d’un parcours potentiellement éreintant en play-off, sans droit à l’erreur. Son premier obstacle sera Vitality (8-10), une équipe en pleine renaissance après trois saisons dans les tréfonds du LEC. «Contre Fnatic, on va miser sur notre explosivité, une meilleure exécution et plus de constance», a commenté Lider, midlaner de Vitality, avant un duel qui sent la poudre.