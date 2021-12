France : Des affrontements entre migrants et policiers font une vingtaine de blessés

Le démantèlement d’un campement à Calais, dans le nord de la France, a viré à l’échauffourée jeudi. La préfecture dénonce la «très grande agressivité» des exilés qui refusaient de quitter les lieux.

Des affrontements ont éclaté jeudi entre des membres des forces de l’ordre et des migrants cherchant à rejoindre le Royaume-Uni, lors du démantèlement d’un campement à Calais, dans le nord de la France, faisant au moins 18 blessés, a-t-on appris auprès d’associations et de la préfecture.

«Des policiers et des gendarmes ont fait face, dans le cadre d’une opération d’évacuation» à «une centaine de migrants faisant preuve d’une très grande agressivité et refusant de quitter les lieux», a affirmé la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Jets de cailloux contre gaz lacrymo et LBD

«Les forces de l’ordre ont été la cible de nombreux jets de projectiles. Une quinzaine de policiers et gendarmes ont été blessés», a assuré la préfecture. De son côté, une membre du réseau Human Rights Observers (HRO) a fait état d’«au moins trois personnes exilées» blessées et transportées à l’hôpital.

Lors des expulsions récurrentes, «habituellement les personnes sont autorisées à partir avec leurs affaires», mais ce matin «les forces de l’ordre ont ordonné aux agents de nettoyage de tout saisir», a-t-elle relaté. Une rixe a éclaté «entre les personnes exilées qui lançaient des cailloux, et les CRS, qui utilisaient des gaz lacrymo et des LBD», a-t-elle encore expliqué.

En canot ou en camion

Des centaines de migrants sont toujours présents sur le littoral du nord de la France, dont de nombreuses familles, dans l’espoir de passer en Angleterre. Face au verrouillage toujours plus important des accès aux ferries et à l’Eurotunnel, les tentatives de traversées par la mer se sont fortement développées à partir de fin 2018, mais certains migrants, notamment les plus désargentés, continuent à tenter le passage en montant dans des camions.