Berne : Des affrontements entre police et manifestants anti-Covid

Jeudi soir, la capitale fédérale a vu la police et des participants à une manifestation contre les restrictions sanitaires s’affronter à Berne.

Des affrontements se sont produits jeudi soir à Berne entre la police et des participants à une manifestation , non autorisée, contre les restrictions anti-Covid, qui a réuni près d’un millier de personnes.

«Des affrontements ont lieu en marge du cortège. Des engins pyrotechniques ont été allumés et des objets ont été lancés sur les forces d’intervention. Nous avons dû utiliser des balles en caoutchouc», a indiqué dans un tweet la police cantonale de Berne.

Déjà la semaine passée

La semaine dernière, à Berne également, des manifestants avaient tenté de secouer le grillage dressé pour protéger le Palais fédéral, siège du gouvernement et du Parlement. La police avait eu recours à un canon à eau, et fait usage de balles en caoutchouc et de gaz irritant.