Politique : Des Afghanes manifestent pour dénoncer le «silence» mondial

Mardi matin, quelques femmes ont protesté contre leur sort dans la capitale afghane. Ces manifestations sont interdites par les talibans.

«Chaque jour, la pauvreté fait des ravages, nos enfants meurent, les hommes n’ont plus de travail, ils se suicident et le monde se tait», a interpellé Husna Saddat, l’une des participantes. «Pourquoi et jusqu’à quand devrons-nous rester prisonnières chez nous? Pourquoi personne ne nous entend? Pourquoi les femmes n’ont-elles plus le droit d’être actives dans notre société?», a-t-elle poursuivi.