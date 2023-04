Vaud: des agents peuvent désormais vous coller des amendes en forêt

Les Vaudois respectueux des forêts

Dans le canton de Vaud, les gens ne devraient pas être très verbalisés. En effet, ils respectent en général plutôt bien la nature, selon Jean Rosset, l’inspecteur cantonal des forêts. Il y a parfois des déchets, des feux improvisés et autres incivilités, mais rien de grave jusqu’ici, selon lui. Il met toutefois en garde sur le fait que les Vaudois sont toujours plus nombreux dans les bois, ce qui augmente le risque de déprédations. «Mais le système actuel des gardes forestiers et surveillants de la faune fonctionne relativement bien par rapport à cette pression du public», estime-t-il en renvoyant à un guide du savoir-vivre en forêt publié par la Communauté de travail pour la forêt et qui rappelle aux promeneurs comment respecter la nature et la faune.