Scarlett S., 27 ans, de Bad Lippspringe (All) est portée disparue depuis le 10 septembre 2020. La jeune Allemande était partie pour une randonnée de six jours dans la Forêt-Noire, près de la Suisse, lorsque soudainement, toute trace d'elle a été perdue. Selon la police de Freiburg, elle a été vue pour la dernière fois sur la caméra de surveillance d'un supermarché de Todtmoos. On pense qu'elle voulait partir de là en randonnée en suivant le sentier «Schluchtensteig» jusqu'à Wehr, à la frontière suisse. Après cela, sa trace a été perdue.