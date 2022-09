Hockey sur glace: Des Aigles bien trop puissants pour Gottéron

Tous les joueurs du championnat le savent: quand Reto Berra prend feu, il est très difficile d’arriver à le tromper et, en général, les trois points ne seront pas pour vous à l’arrivée. Mais ce Genève-Servette-là n’est pas une équipe tout à fait comme les autres. Avec sa qualité et quand elle y met l’intensité nécessaire, elle est capable de se transformer en véritable rouleau compresseur.

Vendredi, les Grenat - en noir et blanc pour cause d’opération marketing –, ont fait honneur au slogan inventé pour l’occasion: «Fear the Eagle», «Ayez peur de l’Aigle». Car c’est bien le sentiment que les Lausannois, encore défaits vendredi et qui recevront le derby samedi soir, vont sans doute ressentir en préparant cette partie à la vidéo.