France voisine : Des aigles libres pourraient voler au-dessus du Léman

Un projet de réintroduction du pygargue à queue blanche a reçu le feu vert d’une commission scientifique française. Les premiers lâchers pourraient avoir lieu l’an prochain.

Depuis plus d’un siècle, pour voir des aigles dans la région lémanique, il faut aller soit dans un parc animalier, soit à la patinoire des Vernets avant les matches de Genève-Servette. Dès l’année prochaine, des pygargues à queue blanche pourraient planer librement au-dessus des rives du lac. Un projet de réintroduction de l’espèce, porté par le fondateur du parc des Aigles du Léman, à Sciez (Haute-Savoie/F), a reçu le feu vert d’une commission scientifique française, indique la « Tribune de Genève ». Ce rapace est le plus grand aigle européen.

Six spécimens pourraient prendre les airs en 2022. Puis une dizaine par an, les huit années suivantes. Selon le père du projet, les ressources alimentaires et territoriales sont suffisantes autour du Léman pour garantir la survie des pygargues. Il estime aussi que leur réintroduction pourrait réguler d’autres espèces; notamment les cormorans, amateurs voraces de poissons, qui font régulièrement le malheur des pêcheurs. Sur ce dernier point, plusieurs spécialistes émettent des doutes. Selon eux, le rapace se nourrira principalement de poissons morts, de charognes et peut-être de foulques, mais pas de cormorans.