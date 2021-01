«Dans le domaine de l’aide et des soins à domicile, les CMS (ndlr: centres médico-sociaux) ont connu une augmentation globale de plus de 1000 clients en 2020 par rapport à 2019», révèle l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (Avasad). Cette dernière en comptabilisait plus de 33’370 en 2019. «Ce que ces chiffres globaux ne montrent pas, c’est l’évolution des besoins des clients et de leurs proches. Mais à titre d’exemple, la demande de livraison de repas et les conseils et suivis de proches aidants ont augmenté», complète l’Avasad.