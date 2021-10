Inde : Des airs de musique pour remplacer les klaxons indiens

Le ministre des Transports indien réfléchit à remplacer la cacophonie des klaxons par des sons d’instruments de musique. Les véhicules d’urgence sont aussi concernés.

«J’étudie la question et j’envisage bientôt d’élaborer une loi pour que les klaxons de tous les véhicules prennent le son d’instruments de musique indiens afin que ce soit plus agréable à entendre», a déclaré le ministre Nitin Gadkari, cité par la presse locale. M. Gadkari a ajouté qu’il songeait également à la possibilité de remplacer les sirènes «irritantes» des ambulances et des véhicules de police par des airs apaisants pareils à ceux que diffuse la radio All India le matin. Il pourrait s’agir d’airs de flûte, de tabla (percussions), de violon, d’harmonica ou de d’harmonium, a-t-il avancé.