Genève Des Algériens demandent la libération de détenus politiques

Des militants proches du mouvement du «Hirak» ont manifesté ce dimanche sur la Place des Nations pour dénoncer plusieurs arrestations arbitraires en Algérie lors des manifestations contre l’ancien président Abdelaziz Bouteflika.

Les manifestants dénoncent de nombreuses violations du Pacte international sur les droits civils et politiques. Ils demandent à la Chilienne d’interpeller le plus rapidement possible les autorités sur les arrestations et détentions arbitraires ou encore sur les procès considérés comme non équitables.