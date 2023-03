Université de Lausanne : Des allégations de harcèlement sexuel pèsent sur un éminent prof de bio

Le 6 février dernier, l'Université de Lausanne (Unil) a informé ses collaborateurs par courriel qu’un éminent biologiste n'y était plus employé. À ce moment-là, même ses propres collègues n’avaient pas reçu plus d’informations. L’Unil ne commente pas les raisons de son départ, et le professeur refuse de dire s’il a été renvoyé. Mais d’après la revue scientifique américaine Science, au cours des deux derniers mois, au moins trois anciens chercheurs de l’établissement ont remis à l’Unil des comptes rendus du comportement inapproprié présumé du sexagénaire avec des femmes scientifiques et des étudiantes.