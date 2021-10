Géorgie : Des «allégations généralisées d’intimidations» lors des élections

Les observateurs européens ont déploré des accusations de pression sur les candidats et les électeurs, ainsi que de fraudes, lors des municipales géorgiennes ce week-end.

Les élections municipales en Géorgie se sont illustrées par des accusations «généralisées» d’intimidations et de fraude, ont estimé dimanche les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ( OSCE ), au lendemain du scrutin .

«Un avantage excessif»

Ce scrutin, que le parti au pouvoir est en passe de remporter, a été entaché «par des allégations généralisées et récurrentes d’intimidations, d’achat de voix et de pressions sur les candidats et les électeurs», ont déclaré les observateurs lors d’une conférence de presse à Tbilissi.