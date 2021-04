Émeutes à Saint-Gall : Des alliés pour aider les jeunes à se faire entendre

Les sections Jeunes de cinq partis ont listé des revendications après les émeutes qui ont agité la ville ce week-end.

Les fêtes de Pâques n’ont pas été de tout repos pour les forces de l’ordre saint-galloises. Poussés par le retour des températures clémentes et excédés par les restrictions liées au Covid, des centaines de jeunes ont bravé la police deux nuits d’affilée (lire encadré). Même topo à Sion jeudi soir où un apéro géant de début de vacances a dégénéré.

Interloqués par ces éruptions soudaines, les branches Jeunes de cinq partis politiques (Le Centre, les Vert’libéraux, Les Verts, les socialistes et les évangéliques) ont écrit au Conseil fédéral. Une lettre commune demande que cette frange de la population ait davantage de poids dans les décisions prises pour juguler la pandémie. «Les voix des jeunes qui respectent les règles depuis une année ne sont pas entendues. Notre génération a un urgent besoin de perspectives», écrivent-ils. Les auteurs exigent que les préoccupations de cette tranche d’âge soient incluses dans les futures décisions liées à la gestion de crise au sein d’un conseil consultatif formé de tous les partis des jeunes et les associations de jeunesse. Outre un retour à l’enseignement en présentiel aussi rapide que possible, ils appellent à éviter les discriminations, notamment en regard de la vaccination.