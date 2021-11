recettes – Des alternatives durables au guacamole

Il a beau être délicieux, crémeux, polyvalent et hautement photogénique, l’avocat représente une énorme empreinte carbone, dans l’assiette. La culture de l'avocat est de plus en plus liée à la déforestation, à la perte de biodiversité et aux pénuries d'eau. En effet, il nécessite près de 320 litres d’eau pour pousser, contre 5 litres pour une tomate.

«De plus, la forte demande mondiale rend ce produit inabordable pour les personnes qui le font pousser», détaille Thomasina Miers , co-fondatrice du restaurant mexicain Wahaca, à Londres, interrogée par «The Guardian». En marge de la COP26, elle a donc décidé de proposer une alternative durable au traditionnel guacamole et de partager la recette sur les réseaux sociaux.

Guacamole aux fèves

Il faut mélanger et écraser des fèves avec du citron vert, de la coriandre et du piment. Ensuite, elle propose de garnir avec des graines – de sésame, de fenouil, de courge – et des amandes pour ajouter du croquant.

Et elle n’est pas la seule à proposer des recettes alternatives au guacamole.

Guacamole aux pistaches

À Londres, le chef du KOL, Santiago Lastra , réalise un guacamole à partir de pistaches et de groseilles à maquereau fermentées qu’il mixe finement avec du jus de concombre. Il recommande de l’agrémenter avec de l’huile de pin.

Guacamole aux petits pois

Callum Harris est un Tiktokeur végan. Il a concocté un guacamole à partir de petits pois congelés. Une recette simple et rapide qu’il dévoile en vidéo.

Le chef britannique Tom Hunt utilise aussi des petits pois pour sa version, qu’il sert sur des toasts, avec de l’oignon rouge.

Guacamole à la courgette

À Toronto, Aldo Camerena utilise de la courgette et de graines de courge pour sa recette. Inspirée de la guasacaca vénézuélienne et du sikil p'ak (pâte de graines de courge) maya, sa préparation comprend également deux courgettes blanchies et mixées ou des poivrons poblano rôtis et des petites tomates.

Pexels Polina Kovaleva

Selon Cori Avram, qui œuvre sur Instagram, les courgettes peuvent être écrasées avec des oeufs durs pour plus de consistance.

Guacamole aux artichauts

J ulie Andrieu propose une version aux artichauts. Pour cela, il faut cuire les artichauts entiers pendant 40 minutes dans de l’eau bouillante salée , puis les égoutter. Coupez de l’oignon finement et le mixer avec de la coriandre et du paprika afin d’obtenir une pâte. Ajoute z le jus de citron, les fonds d’artichauts et 3 c uillères à soupe de leur eau de cuisson, puis mixe r à nouveau et assaisonner votre préparation.

Guacamole au brocoli