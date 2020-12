Jura : Des amants accusés d’assassinat devant la justice

Un ressortissant afghan est accusé d’avoir tué en 2018 le mari de sa maîtresse puis d’avoir mis le feu à son appartement pour maquiller le crime en accident. La femme est suspectée d’avoir été sa complice.

Selon l’acte d’accusation, l’amant se rend le 18 février 2018 dans le salon où dort le père de famille, également un ressortissant afghan et ses deux plus jeunes enfants. Après l’avoir frappé à la tête à plusieurs reprises avec une massette, il se rend compte que la victime est toujours vivante.

L’accusé aurait alors traîné sa victime à la cuisine, ouvert le gaz de la cuisinière et répandu de l’essence autour du corps. Il aurait mis alors le feu, provoquant deux explosions et un incendie. L’époux meurt suite à une intoxication au monoxyde de carbone.

Rôle de l’épouse

Elle a rejeté avec véhémence la traduction des messages WhatsApp qui la mettent en cause dans cette sordide affaire. «Je suis mise en cause par des traductions et je ne les accepte pas». «Avec cette traduction, j’ai perdu trois ans de ma vie et mes enfants», a ajouté cette femme.