Afghanistan : Des ambassades étrangères appellent les talibans à la trêve

Une quinzaine de représentations diplomatiques à Kaboul ont appelé lundi les talibans à cesser leur offensive en Afghanistan, qui contredit «leur soutien affirmé à un règlement négocié» du conflit.

La mission de l’ONU en Afghanistan (Unama) a, de son côté, appelé lundi gouvernement afghan et talibans à un cessez-le-feu «pour permettre à tous les Afghans de célébrer en paix» l’Aïd el-Adha, la fête musulmane du Sacrifice, les exhortant à «saisir l’opportunité d’un cessez-le-feu permanent, d’un accord de paix et d’une paix durable, offerte par les pourparlers» de Doha.

Aucun cessez-le-feu en vue

Dans un message dimanche à l’occasion de l’Aïd el-Adha, le chef des talibans, Hibatullah Akhundzada, a répété rester «résolument favorable à un règlement politique (…) malgré l’avancée et les victoires militaires» des deux derniers mois. Le groupe souhaite «de bonnes, solides relations diplomatiques, économiques et politiques (…) avec tous les pays, dont les États-Unis» après le retrait des troupes étrangères.

Acquis en danger

L’offensive des talibans «fait souffrir et déplace la population civile», soulignent lundi les représentations diplomatiques, dénonçant les meurtres ciblés, destruction des infrastructures vitales, menaces, et autres mesures contre les acquis des 20 dernières années. Elles fustigent le «mépris pour l’État de droit», les atteintes aux droits des femmes et des filles et à la liberté d’expression et de la presse dans les zones conquises par les talibans, réfutant les assurances de leur chef, dans son message de l’Aïd, sur le respect de ces principes par un futur «Émirat islamique» au pouvoir à Kaboul.