Donald Trump: Des Américains à la peine sous Biden? Non, des Ukrainiens sous les bombes

Malgré ses nombreux ennuis judiciaires, Donald Trump reste focalisé sur la Maison-Blanche, qu’il compte bien reconquérir en 2024. Mercredi, avant son passage sur CNN, le républicain a publié un nouveau clip de campagne intitulé «Mourning America» («l’Amérique en deuil»). Sans surprise, il s’en prend à son rival démocrate: «Sous l’inflation sans précédent de Biden, l’espoir d’accéder à la propriété a disparu. Et les jeunes adultes, sont contraints d’abandonner la quête du rêve américain pour vivre plus longtemps dans le sous-sol de leurs parents», explique la voix off.