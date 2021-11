Etats-Unis – Des «Américains accidentels» portent plainte pour pouvoir renoncer à leur nationalité

États-Unis : Des «Américains accidentels» portent plainte pour pouvoir renoncer à leur nationalité

Nés sur le sol des États-Unis, mais vivant à l’étranger, ils souhaitent renoncer au passeport américain. Mais face à l’ampleur de la tâche, ils se retournent contre le Département d’État.

Le droit du sol en vigueur aux États-Unis attribue automatiquement la nationalité américaine à quasiment toute personne née sur leur territoire. Mais une loi américaine de 2010, censée rendre la vie plus difficile pour les Américains qui partent à l’étranger afin d’échapper au fisc, a eu comme conséquence d’obliger des dizaines de milliers d’Américains «accidentels», qui sont souvent partis très jeunes et n’ont plus d’attaches avec leur pays de naissance, de déclarer leurs revenus aux États-Unis et, le cas échéant, d’y payer des impôts.