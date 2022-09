Des Américains prônent les safaris de chasse en Valais

Tourisme de la chasse : Des Américains font de la pub pour des safaris de chasse en Valais

Il y a deux ans, le Valais a interdit la chasse aux trophées de bouquetins après un reportage de la RTS sur ce juteux business qui rapportait quelque 600’000 francs par an au canton. Malgré cela, Global Pursuit, un organisateur de parties de chasse américain, fait de nouveau la promotion sur son site de cette pratique controversée afin d’attirer de riches chasseurs dans les Alpes valaisannes, révèle la «SonntagsZeitung». La publicité affirme que les clients peuvent compter sur des «guides de chasse locaux, qui connaissent les lieux de séjour des bouquetins et guident les chasseurs vers des animaux très âgés ou extrêmement grands».

Interpellées à ce sujet, les autorités valaisannes répliquent qu’on ne peut pas dicter aux organisateurs de parties de chasse ce qu’ils annoncent sur leurs sites. En principe, les chasseurs étrangers ne peuvent plus effectuer de tirs. «Seules les personnes domiciliées en Valais et titulaires d’une patente d’un autre canton ou les chasseurs titulaires d’une patente valaisanne sont autorisés à chasser», affirme le Service de la chasse, de la pêche et de la faune. Le hic: des gardes-chasse valaisans comparaissent régulièrement devant la justice parce qu’ils ne prennent pas la loi très au sérieux et écopent de condamnations.