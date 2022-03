Canton d’Uri : Des Américains rachètent la station d’Andermatt

Basée au Colorado, Vail Resorts Inc. a déboursé près de 150 millions de francs. Le géant américain des stations de ski investit ainsi pour la première fois en Europe.

Le géant américain des domaines skiables Vail Resorts Inc. investit pour la première fois en Europe, à Andermatt (UR).

Vail Resorts Inc. se présente comme le leader mondial des domaines skiables. Basée au Colorado (USA), l’entreprise a annoncé lundi avoir investi environ 149 millions de francs dans Andermatt-Sedrun Sport AG et acquérir une participation à hauteur de 55%, rapporte «20 Minuten».

Ce «partenariat stratégique» constitue une première: il s’agit du premier investissement de Vail Resorts dans une station de ski européenne. Selon l’entreprise, le montant total de la transaction sera entièrement investi dans la poursuite du développement du domaine. Andermatt Swiss Alps AG (ASA) continue de détenir environ 40 pour cent des parts d’Andermatt-Sedrun Sport AG. Vail Resorts possède et exploite 40 stations de ski aux Etats-Unis ainsi qu’au Canada et en Australie.

Destination «de premier plan»

Selon Vail Resorts, l’investissement se compose de deux parties: 110 millions doivent être utilisés «pour améliorer l’expérience clients», par exemple pour les remontées mécaniques et les installations ainsi que les offres de restauration et de loisirs. Environ 39 millions seront alloués à l’immobilier, les hôtels et les infrastructures.