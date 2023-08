Iran: Américains transférés de prison en résidence surveillée

Quatre Américains détenus en Iran ont été transférés, jeudi, dans une résidence surveillée, a fait savoir la famille de l’un d’entre eux, alimentant les espoirs d’un accord qui leur permettrait de quitter le pays. Les progrès effectués en vue de la libération de ces détenus – dont l’un est retenu prisonnier depuis près de huit ans – interviennent après des tractations discrètes et intenses entre Washington et Téhéran, concernant notamment le déblocage de près de six milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud.