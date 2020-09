Colombie : Des Amérindiens abattent la statue d’un conquistador espagnol

En présence d’officiers de police, plusieurs dizaines d’Amérindiens du sud-ouest du pays ont abattu le monument équestre du fondateur des villes de Cali et Popayan à l’aide de cordes.

La statue de Sebastian de Belalcazar, qui a également jeté les bases des villes de Quito et Guayaquil en Équateur voisin, avait été édifiée en 1937 sur une colline voisine de Popayan. (Photo Julian MORENO / AFP)

Les manifestants ont célébré la mise à terre de la statue du fondateur des villes de Cali et Popayan, dans le sud-ouest de la Colombie.

Selon Diana Jembuel, l’événement s’est déroulé à la suite d’un appel à la mobilisation des peuples indigènes Misak, Nasa et Pijao afin de protester contre «l’extermination culturelle et physique des peuples indigènes» du département du Cauca, dont le chef-lieu est Popayan, et des «différents leaders sociaux du pays».