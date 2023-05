EPFL: Des amputés de la main retrouvent la sensation de chaleur

Sur les 27 personnes amputées de la main testées par l’équipe des neuro-ingénieurs Silvestro Micera et Solaiman Shoku, 17 ont été en mesure d’éprouver la chaleur des objets qu’ils tenaient dans leur prothèse. Pour parvenir à cet exploit, les deux scientifiques de l’EPFL ont conçu un capteur qui a été placé sur le doigt d’une prothèse de main. Relié à la peau du bras d’une personne, ce dernier est en mesure de retransmettre la conductivité thermique de l’objet tenu au système nerveux de la personne amputée. En plus d’éprouver le chaud et le froid à travers leur membre fantôme, les 17 personnes chez qui les résultats ont été concluants ont su signaler si elles touchaient du cuivre, du plastique ou du verre.