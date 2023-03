Vallorbe (VD) : Des analyses réfutent la présence de larves dans les repas de requérants

La semaine dernière, des vers de farine avaient été retrouvés dans les assiettes de riz des requérants d’asile , hébergés au Centre fédéral de Vallorbe (VD), rapportait alors le collectif Droit de rester sur les réseaux sociaux, image à l’appui. Mandatés par le centre, deux laboratoires indépendants ont procédé à des analyses du plat et des ustensiles utilisés pour le cuisiner. Les résultats «ont formellement exclu la présence de vers et de larves ainsi que de tout autre élément bactériologique» dans le repas, révèle mercredi un communiqué du Juraparc de Vallorbe, prestataire chargé de la restauration du centre.

Un grain de riz ou une larve?

«La parole des réfugiés est constamment remise en doute. Dans ce cas-là, ça me parait tout de même fou qu’on puisse insinuer qu’une personne n’ait pas été capable de distinguer du riz et des larves», a réagi Louise Wehrli, face à ces résultats. Membre de la branche neuchâteloise du collectif qui milite pour les droits fondamentaux des personnes exilées et migrantes, cette dernière maintient que, par le passé, plusieurs plaintes sur la qualité de la nourriture à Vallorbe lui sont parvenues de requérants d’asile. Une situation qui illustre, selon elle, le décalage entre l’image que renvoie le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) au sujet des centres pour réfugiés et la réalité du terrain.