Archéologie

D’anciennes mines d’ocre sous-marines découvertes

Des vestiges de mines d’ocre vieilles d’environ 12’000 ans ont été découverts dans des grottes sous-marines de la péninsule du Yucatán, dans le sud-est du Mexique. «Il s’agit des plus anciennes mines d’ocre connues des Amériques», ont indiqué vendredi des responsables de la découverte.

Les plongeurs du centre de recherche du système aquifère Quintana Roo (CINDAQ), une organisation privée qui a exploré le site et fait la découverte, ont dû nager plusieurs kilomètres à travers des grottes et des passages qui n’atteignent parfois que 70 centimètres de large. Ils ont constaté que le paysage souterrain avait été modifié de manière artificielle, indiquant que d’autres personnes habitaient ces espaces. Ultérieurement, cette présence a été établie à il y a plus de 10’000 ans.