Le tournage à La Réunion annulé

Dans un communiqué daté du 11 janvier 2021, La Grosse Équipe, qui produit «Les vacances des Anges», a écrit que la saison 4 ne se déroulerait finalement pas à La Réunion. «La santé et la sécurité de l’équipe de production, des candidats et de toutes les personnes impliquées dans le tournage est notre plus grande priorité. À la suite du récent incident, extérieur au tournage de l’émission «Les Vacances des Anges», La Grosse Équipe constate que les conditions de sérénité ne sont plus réunies pour permettre un tournage de l’émission sur l’île de la Réunion. Nous sommes tous consternés et attristés par l’injustice de cette polémique qui nous a profondément blessés», ont fait savoir la société et son président, Antoine Henriquet.