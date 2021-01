France : Des animateurs songent à porter plainte contre Hanouna

Lassées d’être constamment prises pour cible par le présentateur de «Touche pas à mon poste!» plusieurs personnalités de TF1 et M6 envisagent des poursuites judiciaires.

Plus récemment, c’est Arthur qui a été la cible de «Baba» et de ses chroniqueurs avec un apogée le 4 janvier 2021, comme le rappelle «Le Parisien». Ce jour-là, une séquence montrait Cyril Hanouna, déguisé en patron des programmes de TF1, faire assassiner le producteur de «District Z» à cause des mauvaises audiences de son émission. Selon le quotidien français, Arthur a reçu des menaces de mort après la diffusion de la vidéo sur C8, ce qui a fait vivement réagir la Une.