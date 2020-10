Pandémie : Des animaux de compagnie infectés au contact de malades du Covid

Une étude copubliée par une école vétérinaire française indique que les chats et les chiens vivant avec des personnes contaminées par le Covid-19 ont huit fois plus de risque d’être infectés que leurs congénères.

Les animaux de compagnie vivant avec des maîtres positifs au Covid-19 ont huit fois plus de risque d’être infectés que leurs congénères, selon une étude baptisée Covidac menée notamment par l’école vétérinaire VetAgro Sup, près de Lyon (F).

L’équipe pluridisciplinaire qui a conduit ces travaux, associant vétérinaires, virologues et médecins, «avait pour objectif d’évaluer l’intensité de la circulation du virus parmi les animaux domestiques», explique Vincent Legros, maître de conférence en pathologie infectieuse.

À cette fin, «des échantillons sanguins ont été prélevés sur deux groupes d’animaux entre mai et juin 2020», a-t-il précisé en présentant l’étude à VetAgro, l’une des quatre écoles nationales vétérinaires françaises, située à Marcy-l’Etoile, en banlieue lyonnaise.

Le premier groupe était constitué de 47 animaux (13 chiens et 34 chats), considérés comme à risque élevé car issus d’un foyer dans lequel a minima un cas de Covid-19 humain avait été diagnostiqué. Le second, à risque modéré, comprenait 28 animaux (16 chats et 22 chiens) dont le statut des propriétaires était inconnu.