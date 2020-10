Frontière germano-suisse : Des «anti-masques» manifestent à Constance

Ils se sont contentés de se réunir près des rives du lac de Constance (D) et à Kreuzlingen (TG) et la participation semblait comme samedi bien en deçà des précédentes manifestations à Berlin avec plus de 20’000 personnes réunies alors, selon l’AFP et Keystone-ATS sur place et les médias allemands.