Le rassemblement devant le Palais des Nations, à Genève, n’était pas autorisé. leo/20 min

Malgré une pluie battante, des opposants aux mesures anti-Covid ont battu le pavé, samedi. Ils étaient environ 150 à avoir répondu à un appel diffusé sur les réseaux sociaux invitant à se réunir à 14h sur la place des Nations, sous le slogan « Back To Life » , soit à exiger un « retour à la vie » . Le rassemblement ne bénéficiait d’aucune autorisation , raison pour laquelle les manifestants ont ensuite pris le chemin de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) , après avoir été informés par un des participants: « Restons unis, n’ayons pas peur des amendes, nous sommes des papas et des mamans, on peut se balader en touristes. » C’est donc une longue chaîne humaine, scandant « Liberté! Liberté! » , qui s’est dirigée à pied vers le siège de l’OMS, sous la surveillance des forces de l’ordre. Celles-ci bloquant l’entrée de l’enceinte, le cortège a fini par faire demi-tour et par r evenir à la place des Nations, le tout dans le calme.

«Dictature sanitaire»

Parmi les personnes présentes, un homme dit être venu pour soutenir « les commerçants qui doivent rester fermés. » Un de ses camarades, habitué de ce type de rassemblement cont e stataire e t se présentant comme un « citoyen responsable » , a dénoncé quant à lui une « mascarade » autour du Covid, dont il ne nie pas l’existence mais qui constitue selon lui un prétexte: « Les gens sont de plus en plus éveillés et constatent depuis quelques temps, notamment l ’ élection présidentielle américaine, qu’ils sont manipulés. » Sur les quelques slogans affichés, on pouvait lire « Stop à la dictature sanitaire » , « Big Brother » , « travail pour tous » , entre autres.

