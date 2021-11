Pandémie : Des anti-pass sanitaire «grimés» en déportés scandalisent l’Italie

Le groupe de manifestants, arborant pyjamas rayés et matricules, comme les juifs dans les camps d’extermination, est descendu dans la rue samedi à Novare, ville entre Milan et Turin.

Ce sont «des images empreintes de stupidité et d’ignorance absolue et en même temps dangereuses», a-t-elle estimé, jugeant «inacceptable de les considérer comme une manifestation de la liberté d’«expression». Il s’agit d’un «outrage intolérable».

Le maire de Novare Alessandro Canelli, membre de la Ligue d’extrême droite de Matteo Salvini, a exprimé sa ferme condamnation: «Comparer une position idéologique sur un vaccin ou un pass sanitaire à la page la plus tragique de notre Histoire et à des personnes qui ont été déportées, humiliées, torturées et assassinées est tout simplement honteux.» «Ils ne pouvaient pas choisir pire manière pour exprimer une position sur laquelle on peut être plus ou moins d’accord», a-t-il déploré.