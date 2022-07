Berne : Des antimasques punis pour avoir retiré leur fils de l’école

«Il allait à l’école le matin avec plaisir et rentrait à midi en pleurant.» Une maman a eu le cœur brisé de voir son enfant souffrir d’être mis à l’écart en classe de 5e année. Elle et son mari s’étaient opposés à ce que leur fils doive se masquer le visage. Cette mesure avait été exigée par les autorités cantonales dès la mi-février 2021 aux 5e et 6e années.

Le couple avait toutefois obtenu une dérogation médicale pour son fils, ce que l’école avait accepté. Revers de la ­médaille, le garçon devait être assis tout seul et ne pouvait aller ni à la gym, ni à la récré. Constatant son mal-être, le père et la mère ne l’ont plus envoyé en classe jusqu’aux vacances d’été. Soit pendant près de cinq mois. Et sans autorisation.