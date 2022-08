Polémique: Des antispécistes accusent un élu d’incitation au suicide

«Je vous informe que nous sommes en train de planifier des camps de castration et de stérilisation pour les individus malades de votre genre. (…) Veuillez manger vos légumes en silence. Sans quoi le napalm vous réchauffera le dos le 27 août. Au cas où vous n’arriveriez pas à vous soigner, suicidez-vous!» Ces propos ont été adressés par mail, il y a une dizaine de jours, à l’association Ecologie et Altruisme. Et il se trouve que l’expéditeur du courriel porte le nom d’un membre de l’exécutif d’une commune fribourgeoise.

La crainte des menaces

«J’ai dû être piraté»

Au vu de l’ampleur de la polémique, le conseiller communal, actuellement en déplacement, a réagi lundi après-midi: «Je viens de recevoir via mes collègues les textes et je démens de ces propos. Ce n’est pas mon adresse mail, je n’ai jamais écrit quoi que ce soit à ce sujet et envers cette organisation que je ne connais pas. Je vais donc entreprendre des recherches et également porter plainte.»