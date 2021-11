France voisine : Des «antivax» forcent les portes de la rédaction d’un journal

Des manifestants contre le pass sanitaire ont tenté de s'introduire dans les locaux du quotidien régional «L'Est Républicain», à Belfort.

Le préfet Jean-Marie Girier «dénonce avec fermeté les graves incidents survenus au cours de la manifestation des antivax», a indiqué la préfecture dans un communiqué diffusé sur ses comptes Twitter et Facebook. «Intrusion dans les locaux de L'Est Républicain et menace des journalistes», «dégradation» de la Caisse primaire d'assurance maladie et «intrusion dans une bibliothèque municipale», détaille la préfecture, qui précise que «la justice est saisie».