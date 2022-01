États-Unis : Des appareils de Google violent les brevets de Sonos

Le géant du web se voit interdit d’importer certains produits, comme des enceintes ou des smartphones Pixel, sur le territoire américain.

À la suite de cette décision, Google a pris des mesures. Sur le blog consacré aux produits Nest, la firme a informé que les utilisateurs d’enceintes connectées au même groupe devaient désormais ajuster le volume sur chaque haut-parleur individuellement au lieu d’utiliser le bouton de volume de groupe. De plus, les boutons de volume du smartphone ne pouvaient plus servir à contrôler le volume général d’un groupe d’enceintes connectées.

Le directeur juridique de Sonos a convenu que les solutions alternatives proposées par Google pouvaient permettre de «dégrader ou d’éliminer des fonctions du produit de manière à contourner l’interdiction d’importation», mais que les produits de Google enfreignaient toujours des dizaines d’autres brevets de Sonos. «Nous allons demander un examen plus approfondi et continuer à nous défendre contre les revendications frivoles de Sonos concernant notre partenariat et notre propriété intellectuelle», a fait savoir Google, rapporte le «New York Times».