Canton de Saint-Gall: Des appâts piégés inquiètent les propriétaires de chiens

Récemment, un chien est mort à St. Margrethen (SG) à cause d’une saucisse fourrée avec des punaises. Depuis, de tels appâts se multiplient dans d’autres parties de la vallée du Rhin. Des photos montrant des appâts qui auraient été trouvés à Diepoldsau (SG) et Rheineck (SG) font le tour du web.

«Nous avons peur pour nos animaux, a déclaré une propriétaire de chien à «20 Minuten». Les gens disent qu’il suffit de tenir son chien en laisse, mais suivant les besoins de chaque race, l’animal a besoin d’au moins 15 mètres, même tenu en laisse», poursuit-elle. Et avec une muselière, le chien a besoin d’au moins un mois pour s’habituer. Elle souhaite maintenant attirer l’attention des gens et diffuser la nouvelle le plus largement possible. «Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nos chiens sont empoisonnés.»