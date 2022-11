Des araignées Nosferatu en Suisse romande, il y en a beaucoup!

Dans son pantalon

Certains témoignages font état de rencontres pas forcément agréables: «Ça fait mal, et je ne suis pas douillette, écrit une lectrice. Elle était juste au-dessus de ma poubelle. Sur le moment j’ai cru que je m’étais enfoncé une brique de verre dans le doigt accompagné d’une bonne secousse électrique… Mais la douleur ne dure pas très longtemps, ouf…» Une autre raconte: «Un matin en mettant mon pantalon j’ai senti une piqûre d’abeille. J’ai retiré mon pantalon et que vois-je… cette magnifique araignée sortir de mon pantalon… La panique que j’ai eue».

Une carte tenue à jour

«Si on les voit, elles vont mourir»

Un lecteur semble vivre en bonne harmonie avec ses nouvelles invitées: «Y en a beaucoup dans mon appartement… Je les laisse où elles sont et je ne m’en occupe pas. Par contre je mets des pantoufles… Une m’a piquée sur le front, ça fait un petit peu mal, ça gratouille un peu…». Un autre relativise: «J’en ai eu deux, une dans chaque salle de bains, pas de quoi faire un article… Elles étaient grosses mais un peu amorphes. Je ne sais pas si c’est vrai, mais j’ai entendu que, si on les voit, elles vont mourir. Les deux ne sont plus de ce monde».

Aérer les pièces

Un tel encore se veut philosophe: «Laissez-la faire sa vie, elle ne vous veut aucun mal… Apprenez à les observer et vous verrez qu’elles sont inoffensives, si vous ne leur marchez pas dessus. Et en plus, si vous agrandissez les photos, ben c’est juste magnifique». Pour terminer, celui-ci donne un conseil qui ne va pas déplaire à Guy Parmelin: «Elle déteste le froid, donc en hiver ne chauffer pas trop et aérer les pièces».