Genève: Des arbres à abattre sur les quais par sécurité

Plusieurs arbres situés autour de la Rade sont en mauvaise santé. Pression urbaine et changement climatique sont en cause, selon des analyses menées dans le cadre d’une évaluation globale des 280 arbres situés sur les quais. Sur la rive droite, l’état de 23 tilleuls du quai du Mont-Blanc a été jugé «médiocre» à «mauvais», indique la Ville de Genève, dans un communiqué. En outre, plusieurs spécimens sont touchés par des champignons qui attaquent le bois. Cinq d’entre eux seront donc coupés pour des raisons de sécurité. Une autorisation d’abattage immédiat a été délivrée et l’opération aura lieu les 22 et 23 mai.