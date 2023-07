Villes: Des arbres au lieu des parkings pour lutter contre la chaleur

Le quartier Europaallee, à Zurich, est emblématique du problème des villes: beaucoup de verre et de béton et peu d’arbres.

On le sait: la chaleur transforme les villes en fournaise en été. Et la situation n’est pas près de changer avec le réchauffement climatique. Ainsi, selon l’EPFZ, il devrait faire aussi chaud à Berne en 2060 qu’à Madrid aujourd’hui. Mais les villes ne sont pas adaptées à de tels climats. Et lutter contre les îlots de chaleur est très difficile, constate Anders Stokholm, président de l’Union des villes suisses, dans le «SonntagsBlick».

Réduire les places de parc ou les voies de circulation

Autre raison pour laquelle les villes ne plantent pas plus de verdure: l’espace y est limité. Plus d’arbres signifie souvent moins de voitures. Des recours, et donc de nouveaux retards, sont dès lors programmés. Mais Anders Stokholm en est certain: «À moyen terme, nous devrons réduire les voies de circulation ou renoncer à des places de stationnement pour assurer l’ombrage.»