Montreux (VD) – Abattage d’arbres: ils menacent la sécurité des piétons et des écoliers

Montreux (VD) : Des arbres menaçant la sécurité des piétons et des écoliers seront abattus

La Municipalité de Montreux va, courant novembre, éliminer et remplacer une série d’arbres gravement malades qui pourraient blesser des passants.

À la suite d’une expertise menée par une entreprise spécialisée, sept arbres malades et potentiellement dangereux devront être abattus rapidement pour des raisons de sécurité, dans la commune de Montreux (VD). Concrètement, il s’agit de quatre marronniers, deux micocouliers et d’un tilleul à petites feuilles.

Risques de chute importants

Le tilleul, sis à la rue du Collège à Clarens, présente également un état de santé qui menace piétons et usagers de la route. Même si cela est difficilement visible à l’œil nu, la couronne du sujet est fragmentée et celui-ci présente une feuillaison clairsemée et de petite taille. La vigueur et l’état physiologique de l’arbre sont mauvais. Localisé à proximité d’une école, l’arbre constitue un vrai danger, les risques de chute étant importants.